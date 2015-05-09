На Харьковщине в День Победы готовили диверсию на железной дороге - СБУ
В Харьковской области сегодня задержали диверсанта, который пытался взорвать цистерну на железной дороге.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления СБУ в Харьковской области Александр Пивовар.
«Сегодня при попытке взорвать цистерну был задержан диверсант. Только сейчас он доставлен в следственное подразделение УСБУ в Харьковской области, начинаются первые процессуальные действия», - сказал Пивовар.
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По словам начальника управления СБУ, задержанный - ранее судимый житель Харьковской области.
Другие подробности будет сообщены позже.
«Такой информации было много. Мы работаем на упреждение», - подчеркнул Пивовар.
Напомним, вчера УНИАН сообщал, что боевики заминировали мемориал Славы возле Святогорска Донецкой области.