Выходные порадуют украинцев солнцем и 25-градусным теплом
В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая, в большинстве областей Украины атмосферное давление вырастет, осадки прекратятся.
В Украине постепенно потеплеет и температура воздуха повысится до 14-22, на юге до 20-25 градусов тепла. Только в субботу на востоке, а в воскресенье на западе возможны локальные грозовые дожди, сообщает «Оpogode».
В западной части в воскресенье, 17 мая, ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем 14-20 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем 14-20 градусов тепла.
В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем 15-22 градуса тепла.
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В восточных областях - грозовые дожди ожидаются лишь в субботу, 16 мая. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем 14-20 градусов тепла.
В южной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 19-25 градусов тепла.
В Киеве осадков в течение выходных не предвидится. Температура воздуха ночью 9-12 градусов тепла, днем 17-20 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.