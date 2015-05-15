Выходные порадуют украинцев солнцем и 25-градусным теплом

В Украине постепенно потеплеет и температура воздуха повысится до 14-22, на юге до 20-25 градусов тепла. Только в субботу на востоке, а в воскресенье на западе возможны локальные грозовые дожди, сообщает «Оpogode».

В западной части в воскресенье, 17 мая, ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем ​​14-20 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​14-20 градусов тепла.

В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем ​​15-22 градуса тепла.

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В восточных областях - грозовые дожди ожидаются лишь в субботу, 16 мая. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем ​​14-20 градусов тепла.

В южной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​19-25 градусов тепла.

В Киеве осадков в течение выходных не предвидится. Температура воздуха ночью 9-12 градусов тепла, днем ​​17-20 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.