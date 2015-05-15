Террористы в "ДНР" выплачивают зарплаты недействительными рублями

Пророссийские боевики из террористической организации «ДНР» на протяжении апреля-мая текущего года выплачивали пенсии и зарплаты недействительными российскими рублями, сообщает кризисный центр «Оборона Мариуполя» в Facebook.

«Установлено, что вышеуказанные купюры 1997 года выпуска. На территории России не использовались и не используются, а кроме того, не подлежат обмену и по имеющейся информации подлежали уничтожению. Купюры, которые выдаются, имеют последовательные арифметические номера в порядке возрастания и являются совершенно новыми.», - отмечается в сообщении кризисного центра.

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Учитывая это обстоятельство, такие купюры отказываются принимать в обменных пунктах.

БРИФИНГ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА «ОБОРОНА МАРИУПОЛЯ» 15.05.15.За минувшие сутки противник произвел 9 обстрелов украинских поз... Posted by Оборона Мариуполя on Friday, May 15, 2015

Вместе с тем, руководство ДНР при помощи шантажа и запугивания обязывает все торговые организации и предприятия обслуживания населения принимать вышеуказанные деньги в качестве оплаты за товары и услуги.

Ранее УНИАН сообщал, что на временно оккупированных боевиками территориях Донецкой и Луганской областей усугубляются политическая и гуманитарная обстановка.