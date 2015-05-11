На оккупированной части Донбасса осложняется гуманитарная обстановка - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его словам, на несколько месяцев задерживаютсясоциальные выплаты, а боевики, на подконтрольных им территориям, за еду эксплуатируют украинских граждан в своих целях.

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"Финансовое обеспечение жителей находится на крайне низком уровне, существует задержка всех социальных выплат на 3-4 месяца. Накануне майских праздников осуществлены частичные выплаты за февраль 2015 года. Заработную плату пророссийские боевики выплачивают пищевыми пайками за непосредственно выполненную работу в их пользу - рытье окопов, обустройство блиндажей, ремонт техники и так далее", - сообщил он.

Мотузяник отметил, что пенсии на оккупированных территориях выплачиваются в российских рублях по курсу один к одному.

Также в подконтрольных боевикам населенных пунктах не хватает продуктов питания, часто происходят перебои с водо- и электроснабжением.