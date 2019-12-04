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"Рожкова, заявление на стол!" Активисты снесли ворота под домом заместителя Смолия (видео, фото)

17:41, 04 декабря 2019
Общество
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Об этом Рожкова написала на своей странице в Facebook.

«Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?» - написала она.

Активисты требовали от Рожковой "положить заявление на стол" и кричали возле ее дома "Позор!".

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Как сообщал УНИАН, следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием, его первым заместителем и заместителем. Кроме того, Шевченковский районный суд Киева обязал следователя ГУ СБУ внести сведения в ЕРДР о государственной измене руководством Нацбанка.

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Теги: #новости Украины#НБУ#Смолий