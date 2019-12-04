"Рожкова, заявление на стол!" Активисты снесли ворота под домом заместителя Смолия (видео, фото)
17:41, 04 декабря 2019Общество
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В конце ноября суд обязал СБУ расследовать дело о госизмене председателя Нацбанка и его заместителей.
Активисты снесли ворота под домом Екатерины Рожковой, которая является заместителем главы НБУ Якова Смолия.
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Об этом Рожкова написала на своей странице в Facebook.
«Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?» - написала она.
Активисты требовали от Рожковой "положить заявление на стол" и кричали возле ее дома "Позор!".
Акция под домом Рожковой
Как сообщал УНИАН, следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных председателем Национального банка Яковом Смолием, его первым заместителем и заместителем. Кроме того, Шевченковский районный суд Киева обязал следователя ГУ СБУ внести сведения в ЕРДР о государственной измене руководством Нацбанка.
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