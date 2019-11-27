Мать солисток группы ANNA MARIA назначили "омбудсменом" в оккупированном Крыму

Кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Лариса Опанасюк, которая является матерью солисток украинского дуэта ANNA MARIA, назначена на должность «омбудсмена» в оккупированном Крыму.

Соответствующее решение принял подконтрольный Кремлю «парламент» Крыма, передают Крым.Реалии.

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«Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве», - сказала Опанасюк, принимая присягу.

Кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на аннексированный Крым, и жители полуострова не нуждаются в еще одном омбудсмене.

Как сообщал УНИАН, накануне финала Нацотбора на Евровидение-2019 группа ANNA MARIA попала в скандал. Так, в интервью крымскотатарскому телеканалу солистки группы сказали, что "Украина потеряла Крым", что "войны в Украине нет". Кроме того, артистки не ответили, чей полуостров, и отказались признавать, что Российская Федерация оккупировала украинскую территорию.

Родители певицы живут в аннексированном Крыму и поддерживают оккупантов. Более того, матери артисток вручили медаль "за возвращение Крыма России".