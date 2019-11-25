Секс-педагог дала несколько советов, как научить детей безопасно пользоваться интернетом

Эксперт уверяет, что вручая ребенку гаджет с интернетом, вам нужно объяснить, как правильно вести себя в сети.

Популярный сексуальный педагог, автор программ по сексуальной грамотности Юлия Ярмоленко дала несколько советов, как научить детей безопасно и ответственно пользоваться интернетом.

В своем блоге в Instagram, эксперт рассказала, что дети могут столкнуться с тремя видами рисков в интернете:

Читайте такжеСекс-педагог Юлия Ярмоленко: сексуальное образование - это не про то, как заниматься сексом и в каких позах. Это про умение защитить себя от сексуального насилия

⠀- содержанием (порнография, жестокое обращение с животными, реальные или смоделированные сцены насилия)

- контактами (общение с незнакомцами или со взрослыми, которые выдают себя за детей)

- поведением (кибербуллинг, оскорбления, насмешки и случайные покупки в приложениях)

"Поэтому вручая ребенку гаджет с интернетом, вам нужно объяснить, как правильно вести себя в сети. Что делать, если попал на сайт со сценами насилия, секса? Подхватил вирус? Угрожают, шантажируют? Эти советы могут помочь", - написала Ярмоленко и навела пару вариантов:⠀

1. Создайте вместе с ребенком свод правил. Важно, чтобы правила не навязывались родителями, а создавались вместе с ребенком. Попросите сына или дочь дать рекомендации, как сделать досуг в интернете полезным, интересным и безопасным.

Сколько часов в день допустимо проводить в сети? Какие фото и информацию недопустимо постить? Зачем отключать геолокацию?

Здорово пересматривать правила раз в год-два в сторону расширения. Ведь для 4-6 лет - это одни рекомендации, а для 7-10 - другие.

2. Помогайте ребенку пользоваться интернетом, говорите об онлайн-контенте, подавайте хороший пример. Время от времени спрашивайте: "Что ты нашел интересного?", "Эта игра выглядит захватывающей, научишь меня в нее играть?"

Это поможет вам больше узнать об интересах ребенка в интернете, увидеть игры, приложения и сайты, где он больше всего проводит времени.

3. Важно научить правильно пользоваться поисковиками. Например, если сын или дочь ищет информацию о том, как люди жили в прошлом, лучше использовать фразу «жизнь в Европе в 1900-х годах», а не «прошлая жизнь».

4. Если вы сталкиваетесь с всплывающей рекламой, это хорошая возможность поговорить о ней. Объясните, что нажатие на окно может привести к неприятными фото, видео или сайтам, которые воруют личные данные.

"Если в вашей семье правила отличаются - это нормально. Главное, чтобы они обеспечивали безопасность вашего ребенка", - отметила секс-педагог.

Ранее в интервью УНИАН координатор программ по защите детей от насилия Офиса Уполномоченного по правам ребенка, основатель проекта # Stop_sexтинг Анастасия Дьякова отметила, что мало родители интересуются, как дела ребенка в интернете, сталкивается ли он с кибербуллингом, требуют ли у него интимные материалы, видел ли ребенок какие-то фото и видео, которые его смутили.