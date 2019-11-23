День памяти жертв Голодомора: ветераны массово вышли к консульствам РФ (фото)

Мы должны напоминать виновникам трагедии, что это именно они уморили миллионы людей, заявили в ветеранской организации.

В день памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине к консульствам России вышли ветераны АТО/ООС и добровольцы.

Акции протеста прошли в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, сообщает объединение добровольцев.

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Таким образом участники акции хотят напомнить виновникам смерти миллионов украинцев. К консульствам ветераны принесли плакаты с надписями: "Голодомор 1932-1933. Помним. Будем мстить» и «Тогда нас мог спасти хлеб, теперь нас спасет память».

«Люди погибли только за то, что они были украинцами. Их не могла сломать система, их заморили голодом... Мы должны напоминать виновникам трагедии, что это именно они уморили миллионы людей – от младенцев до немощных бабушек», – заявила руководительница «Объединение добровольцев» Елена Живко.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 23 ноября, чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР.

Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины из-за сверхсмертности во время Великого Голода составили 3,9 млн человек.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов.

Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.