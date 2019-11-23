В МИД Украины подтвердили задержание Малайзией судна с 22 украинцами

Члены экипажа - граждане Украины не являются задержанными, но вынуждены находиться на борту корабля.

В территориальных водах Малайзии задержано судно New Orion, членами экипажа которого являются 22 украинца.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

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По его словам, 21 ноября 2019 года Управлением морской полиции Малайзии в территориальных водах у восточного побережья штата Джохор задержано судно New Orion.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства - опускание якоря без получения на то согласия", - сообщил Кирилич.

При этом дипломат уточнил, что 22 украинца, которые не являются задержанными, остаются на судне.

По словам Кирилича, украинский консул установил контакт с членами экипажа и обсудил алгоритм дальнейших действий.

В МИД Украины держат это дело на контроле, подчеркнул Кирилич.

Ранее о задержании экипажа писали иностранные СМИ.