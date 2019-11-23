В МИД Украины подтвердили задержание Малайзией судна с 22 украинцами
В территориальных водах Малайзии задержано судно New Orion, членами экипажа которого являются 22 украинца.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.
Читайте такжеВ Киеве прошел Транс-Марш: противники устроили столкновения с полицией (фото)
По его словам, 21 ноября 2019 года Управлением морской полиции Малайзии в территориальных водах у восточного побережья штата Джохор задержано судно New Orion.
"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства - опускание якоря без получения на то согласия", - сообщил Кирилич.
При этом дипломат уточнил, что 22 украинца, которые не являются задержанными, остаются на судне.
По словам Кирилича, украинский консул установил контакт с членами экипажа и обсудил алгоритм дальнейших действий.
В МИД Украины держат это дело на контроле, подчеркнул Кирилич.
Ранее о задержании экипажа писали иностранные СМИ.