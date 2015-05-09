СБУ задержала представителя "Правого сектора" возле тайника с оружием под Киевом

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, задержан гражданин «М», который принадлежит к организации «Правый Сектор», вместе с сообщником пытался забрать из обустроенной ими тайники среди прочего гранатомет «РПГ-26», гранаты «РГД-5», магазин для автомата Калашникова и более сотни патронов.

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Органами внутренних дел начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Киево-Святошинский суд Киевской области избрал обоим меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается следствие.