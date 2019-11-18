В Одессе вопреки запрету суда проведут цирковое выступление с краснокнижным медведем

17 сентября Одесский окружной административный суд рассмотрел иск экологической инспекции к ГП «Одесский государственный цирк» и запретил цирку эксплуатацию животных.

В одесском цирке в ноябре запланировано выступление труппы с краснокнижным медведем, несмотря на запрет суда эксплуатировать животных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила лидер инициативной группы по защите прав животных Елена Марченко.

Она отметила, что 17 сентября этого года Одесский окружной административный суд запретил цирку показывать программы с использованием животных, пока в учреждении не создадут надлежащих условий для их содержания.

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Как уточнила Марченко, ранее в суд обратились зоозащитники в связи с тем, что руководство цирка неоднократно игнорировало предписания Одесской экологической инспекции о запрете эксплуатации зверей из-за отсутствия необходимых условий. В частности, соответствующих вольеров.

По словам Марченко, администрация цирка не обжаловала решение окружного админсуда, а просто «игнорирует запрет».

«Цирк пригласил труппу с дикими животными. Труппа, в том числе на территории цирка, использует краснокнижного бурого медведя, что является очередным нарушением законодательства Украины», - подчеркнула Марченко.

Она акцентировала, что не исключает возможности принудительного исполнения судебного решения и, как следствие, уголовной ответственности.

По словам руководителя общественной организации Animal SOS Odessa Виктории Козаченко, 24 ноября – в день выступления упомянутой труппы – зоозащитники намерены провести акцию протеста.

«Выступая в цирке, животные терпят пытки», - заявила Козаченко.

Она привела в пример ситуацию с обезьянами-капуцинами, которых в цирке содержали в клетке высотой 1,5 м и объемом не более 2 куб. м. «В этой клетке было 7-8 обезьян», - акцентировала Козаченко.

Зоозащитник добавила, что стационарные помещения для животных в цирке пребывают в «ужасном состоянии», представляют собой отсеки по 1,5 кв. м, которые, вероятно, используют для содержания сельхозживотных.

Также зоозащитники утверждают, что во время одного из недавних выступлений в цирке использовались носухи, которых принуждали прыгать через подожженные кольца. «Это – пытки, жестокое обращение с животными», - сказала Козаченко, добавив, что в одесском цирке нет соответствующих вольеров для содержания животных в целом и медведей в частности.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Одесский окружной административный суд рассмотрел иск экологической инспекции к ГП «Одесский государственный цирк» и запретил цирку эксплуатацию животных.