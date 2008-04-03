Участники антинатовских акций в Харькове надеются на смену власти в Украине

Участники антинатовских акции, которая завершается в Харькове, выразили надежду, что в Украине вскоре сменится власть.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, выступая на митинге, народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что на время повторного рассмотрения «украинского вопроса» странами НАТО в конце 2008 года, как в США, так и в Украине к власти придут «более умные люди», что радикально изменит ситуацию. «Страной (Украиной – УНИАН) будет руководить действительно патриотическая сила», - сказала она.

«Митинги против вступления Украины в НАТО, которые проходят в крупнейших городах Украины, стали первым шагом к победе над самой идеей вступления в НАТО», – заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По мнению председателя Харьковского облсовета, руководителя областной организации Партии регионов Василия САЛЫГИНА, в Европе и за океаном должны знать, что Украина не готова присоединиться к НАТО. По его мнению, присоединение к Альянсу вопреки воле народа, будет означать начало новой «холодной войны между Востоком и Западом».

В этом контексте В.САЛЫГИН обвинил правительство Украины и Харьковскую облгосадминистрацию в осуществлении «антинародной политики».

Выступая на митинге, он также отметил, что присоединение Украины к НАТО создаст конфронтацию между Украиной и Россией, которая приведет к «возникновению опасного источника нестабильности на континенте». Поэтому, по его мнению, Европейский Союз должен подготовиться к появлению еще одного потенциального регионального конфликта.

По разным данным, в антинатовских мероприятиях сегодня в Харькове приняли участие от 20 до 25 тысяч человек. Шествие по улице Сумской возглавляли мэр Харькова Михаил ДОБКИН, В.САЛЫГИН, депутаты от Партии регионов, родственники бывшего харьковского губернатора и народного депутата, ныне покойного Евгения КУШНАРЁВА.

В митинге также принял участие российский певец Олег ГАЗМАНОВ.