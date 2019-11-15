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В Киеве мужчина выгуливал леопарда на поводке (фото)

19:49, 15 ноября 2019
Общество
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Зоозащитники предупредили, что подобные "выгулы" могут быть опасны как для животного, так и для прохожих / facebook.com/UAnimals

В Киеве возле Ботанического сада, на пересечении улиц Назаровской и Льва Толстого, заметили мужчину, который, вероятно, выгуливал маленького леопарда.

Читайте такжеВ Одессе мужчина приговорен к 7,5 годам тюрьмы за жестокое обращение с животнымиОб этом говорится в сообщении зоозащитной инициативы UAnimals.

«Этот вид не может и не должен быть домашним животным. Более того, леопарды опасными животными, и такие «выгулы» несут угрозу, как для леопарда, так и прохожих», – говорится в сообщении.

Как известно, содержать диких животных дома запрещено приказом Министерства охраны окружающей природной среды Украины Об утверждении Порядка содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи или в полувольных условиях.

Активисты призвали сообщить контакты человека для установления условий, в которых находится леопард.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховной Раде предлагают ужесточить ответственность за издевательства над животными.

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Теги: #новости Украины#Киев#леопардпогода в Киеве