В Киеве мужчина выгуливал леопарда на поводке (фото)

В организации UAnimals просят сообщить контакты этого человека.

В Киеве возле Ботанического сада, на пересечении улиц Назаровской и Льва Толстого, заметили мужчину, который, вероятно, выгуливал маленького леопарда.

Читайте такжеВ Одессе мужчина приговорен к 7,5 годам тюрьмы за жестокое обращение с животнымиОб этом говорится в сообщении зоозащитной инициативы UAnimals.

«Этот вид не может и не должен быть домашним животным. Более того, леопарды опасными животными, и такие «выгулы» несут угрозу, как для леопарда, так и прохожих», – говорится в сообщении.

Как известно, содержать диких животных дома запрещено приказом Министерства охраны окружающей природной среды Украины Об утверждении Порядка содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи или в полувольных условиях.

Активисты призвали сообщить контакты человека для установления условий, в которых находится леопард.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховной Раде предлагают ужесточить ответственность за издевательства над животными.