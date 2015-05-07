В Украине зарегистрировано более 1,26 миллиона переселенцев - Минсоцполитики

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

"По состоянию на 6 мая 2015 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 262 400 переселенцев или 941 764 семьи из Донбасса и Крыма", - сказано в сообщении Минсоцполитики.

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В Минсоцполитики также сообщили, что 348 434 семей обратились за денежной помощью, 300 281 из них такую помощь назначили.

Всего переселенцам перечислили 1,12 млрд гривень, отметили в министерстве.

Напомним, в начале апреля УНИАН сообщал, что в регионах Украины по состоянию на 6 апреля взяли на учет 1 млн 213 тыс. 011 переселенцев, или 892 тыс. 161 семью, с Донбасса и Крыма.