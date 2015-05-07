В Одессе объявили о подозрении судьи, который запретил в 2013 году митинг в поддержку ассоциации Украины с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено, что 25 ноября 2013 года по иску исполкома Одесского горсовета этим судьей Одесского окружного административного суда было запрещено проведение мирных собраний по ряду адресов в Одессе в период с 25 ноября по 31 декабря.

Указанное решение суда явилось основанием для прекращения государственной исполнительной службой и органами внутренних дел митинга в поддержку ассоциации Украины с ЕС, который проходил 25 ноября 2013 года у памятника Дюку де Ришелье.

Читайте такжеВременная спецкомиссия нашла признаки нарушения присяги в действиях пяти судей

«Судье сообщено о подозрении 6 мая», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения, совершенное других личных интересах).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Окружной административный суд Одесской области по иску исполкома Одесского горсовета запретил проводить акции протеста в центре города в поддержку ассоциации Украины с ЕС. Около 5-ти часов утра 25 ноября, милиция и титушки снесли палатки Евромайдана, которые стояли возле памятника Дюку на Приморском бульваре. Лидера «Демократического альянса» в Одессе Алексея Черного забрали в автозак вместе с двумя соратниками, по дороге в РОВД его избили за то, что он попытался снимать происходящее на телефон.

В милиции отрицали применение физического насилия к активистам. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Впоследствии обвинения были сняты.

Ранее УНИАН сообщал, что прокуратура сообщила о подозрении 12 судьям.