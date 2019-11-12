В Минобороны заступились за генерала, подозреваемого в закупке бракованных бронежилетов

В министерстве заверили, что заинтересованы в объективном расследовании дела.

В Министерстве обороны удивлены избранной мерой пресечения в виде содержания под стражей генерал-майору, начальнику главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, которого подозревают в закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам.

Читайте также"70% простреливаются": в ГБР рассказали детали дела закупки некачественных бронежилетов ВСУОб этом говорится в сообщении Минобороны на Facebook-странице.

«Вызывает недоумение тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием», – отметили в министерстве.

Также добавляется, что Минобороны «заинтересовано в объективном и компетентном расследовании дела относительно закупки бронежилетов».

Как ранее сообщал УНИАН, суд определил для Марченко залог в сумме 76 миллионов гривен.