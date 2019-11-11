В Львове демобилизованный боец потратил 100 тысяч гривень на благоустройство подъезда (видео)

Деньги Николай получил от мэрии как помощь за участие в боевых действиях.

В Львове демобилизованный боец потратил 100 тысяч гривень материальной помощи от мэрии на благоустройство подъезда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЖестокое избиение ветерана АТО и его жены в Киеве: полиция задержала сына пострадавшей

Говорит, надоело ходить разбитыми лестницами и смотреть, как трудно мамам таскать коляски. Надеялся, что соседи обрадуются. Зато услышал только недовольство.

«40 лет никто ничего не делал. Лестничной клетки нет, перил нет, пандуса, освещения тоже нет», - рассказывает экс-боец Николай Маланич.

«Хотелось дать понять обществу, что мы не шли туда воевать за какие-то льготы, кредиты с минимальными ставками или за землю. Мы шли отстаивать интересы государства, целостность и независимость», - объясняет демобилизованный военный.

Деньги Николай получил от мэрии как помощь за участие в боевых действиях. В 2014 году он с братом-близнецом пошел воевать. В рядах 80-й десантно-штурмовой бригады он больше года был на «нуле», защищал Пески, Счастье, Трехизбенку, 32-й блокпост. Сейчас возглавляет Госэкоинспекцию.