СБУ в Киеве инсценировала убийство, чтобы поймать его "заказчицу"

Предпринимательница «заказала» жительницу Киевской области из-за имущественных споров относительно собственности на недвижимость в столичном регионе.

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство в Киеве администратора детского образовательного клуба.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Оперативники спецслужбы получили информацию, что местная предпринимательница, которая занимается валютно-обменными операциями и арендой недвижимости, подыскивает среди представителей уголовных кругов исполнителя убийства.

Правоохранители установили, что женщина «заказала» жительницу Киевской области из-за имущественных споров относительно собственности на недвижимость в столичном регионе. «За совершение убийства злоумышленница предлагала исполнителю 10 тысяч долларов», - говорится в сообщении.

Для предотвращения убийства оперативники СБУ вывели организатора на условного «киллера». Так, было задокументировано как заказчица передала «исполнителю» аванс в размере 4 тысячи долларов во время встречи, на которой обсуждались детали преступления.

Для предоставления «доказательств ликвидации жертвы» сотрудники Службы провели спецоперацию и инсценировали убийство женщины в заброшенном здании в лесу. Для подтверждения выполненного задания было сделано постановочные фото.

Правоохранители задержали злоумышленницу на одной из улиц столицы после получения «отчета» имитируемого убийства и передачи второй половины суммы.

В рамках открытого уголовного производства по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.