У самолета, который эвакуировал украинцев из Непала, пробило колесо

04:38, 06 мая 2015
Общество
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У самолета, который везет украинцев из Непала, при посадке в Дели пробилось колесо.

Фото УНИАН

Несмотря на инцидент, при посадке никто не пострадал, пишет Украинская правда.

Сейчас экипаж заменяет колесо. Однако пока неизвестно, когда самолет вновь отправится в Украину.

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Ранее Самолет Ил-76 Минобороны Украины принял пассажиров на борт и вылетел в Киев.

Борт вынужден был сделать техническую остановку по дороге в Украину в Дели или Баку для дозаправки и отдыха экипажа.

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