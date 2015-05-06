У самолета, который эвакуировал украинцев из Непала, пробило колесо
04:38, 06 мая 2015Общество
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У самолета, который везет украинцев из Непала, при посадке в Дели пробилось колесо.
У самолета, который эвакуировал украинцев из Непала, пробило колесо / Фото УНИАН
Несмотря на инцидент, при посадке никто не пострадал, пишет Украинская правда.
Сейчас экипаж заменяет колесо. Однако пока неизвестно, когда самолет вновь отправится в Украину.
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Ранее Самолет Ил-76 Минобороны Украины принял пассажиров на борт и вылетел в Киев.
Борт вынужден был сделать техническую остановку по дороге в Украину в Дели или Баку для дозаправки и отдыха экипажа.
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