Россия хочет доказать, что украинцы не причастны к победе над фашизмом

Развязав войну на Донбассе, Кремль взялся за просмотр вклада украинцев в победу над фашистами во Второй мировой. В ней все меньше заслуги наших земляков, сообщает канал 24.

"Наибольшие потери в войне понесла Россия. Это значит что война выиграна за счет ресурсов России", — заявил президент РФ Владимир Путин.

Это заявление многое объясняет, говорят историки. Якобы, Россия уже более года манипулирует фейком о своем народе, как победителе. Чтобы окончательно отмежеваться от Украины. И оправдать собственную агрессию против нее.

Читайте такжеРоссийская журналистка: "К 70-летию Победы РФ потеряла Украину, союзников и собственную страну"Так, очевидно, легче объяснить россиянам, почему надо поддерживать террористов на востоке Украины. Тем более, когда в этом уверяют первые лица государства.

Победить в такой идеологической войне непросто, говорит историк Владимир Вятрович. Слишком уж долго украинцы мыслили так, как им навязывала советская пропаганда. И это одна из причин войны на Донбассе.

Но лучше о украинцах на войне скажут ее очевидцы — ветераны, которых осталось уже немного. Сегодня на их груди рядом с орденами новый символ победы — красный мак. И новое осмысление событий.

Как бы ни уверяли российские власти, Украина потеряла во Второй мировой войне от 8 до 10 млн человек. И сейчас историки призывают пересмотреть отношение ко Дню Победы. Не праздновать, а чтить память погибших. Чтобы отмежеваться от культа войны, в который превратили 9 мая в Кремле.