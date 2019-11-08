В поездах "Укрзализныци" проводникам не хватает валидаторов и нечем забрасывать уголь

На четыре вагона поезда "Рахов-Киев-Рахов" у проводников всего один валидатор.

В поезде «Рахов-Киев-Рахов» проводник забрасывал уголь пакетами из-под белья и переписывал от руки данные электронных билетов, так как валидатор всего один на четыре вагона.

Читайте также"VIP-вагон": "Укрзализныця" оскандалилась из-за жутких условий в поезде (фото)Об этом в Facebook сообщила пассажирка поезда Ольга Омелянчук.

«Только что проводник поезда 357/358 попросил отдать ему пакеты от белья. «Нечем уголь забрасывать», – сказал он. А за 5 минут до этого переписывал на бумажку наши электронные билеты, «потому что на четыре вагона только один валидатор», – написала она.

При этом она поинтересовалась у главы правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова, когда у компании будет достаточно валидаторов: «О пакетах и ​​угле вообще молчу».

В комментариях к ее сообщению пользователи соцсети отмечают, что подобная ситуация с нехваткой валидаторов наблюдается во многих поездах.

Ранее УНИАН сообщал, как в одном из вагонов поезда выросли грибы.