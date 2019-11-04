"Чтобы трип был незабываемым": в сети обсуждают фото с растущими в вагоне УЗ грибами
Пользователь Facebook Егор Клецов опубликовал фотографию из поезда «Укрзализныци». На ней запечатлены грибы, растущие прямо из внутренней обшивки вагона.
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«XXI век. Укрзализниця. Поезд Запорожье-Бердянск», – написал он.
Пользователи начали иронизировать над снимком в комментариях. Комментаторы гадают, пригодны ли грибы к употреблению, и не берет ли УЗ за них дополнительную плату. Снимок комментируют и серьезно, возмущаясь состоянием вагонов и пренебрежением перевозчика к пассажирам.
Ранее сообщалось, что акционерная компания "Укрзализныця" ищет единого поставщика продуктов питания в поезда дальнего следования.