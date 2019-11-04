"Чтобы трип был незабываемым": в сети обсуждают фото с растущими в вагоне УЗ грибами

Комментаторы в соцсети гадают, пригодны ли грибы к употреблению.

Пользователь Facebook Егор Клецов опубликовал фотографию из поезда «Укрзализныци». На ней запечатлены грибы, растущие прямо из внутренней обшивки вагона.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: В Германии по вине Чернобыля до сих пор растут радиоактивные грибы

«XXI век. Укрзализниця. Поезд Запорожье-Бердянск», – написал он.

Пользователи начали иронизировать над снимком в комментариях. Комментаторы гадают, пригодны ли грибы к употреблению, и не берет ли УЗ за них дополнительную плату. Снимок комментируют и серьезно, возмущаясь состоянием вагонов и пренебрежением перевозчика к пассажирам.

Ранее сообщалось, что акционерная компания "Укрзализныця" ищет единого поставщика продуктов питания в поезда дальнего следования.