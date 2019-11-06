Сотрудники СБУ за большие деньги "сливали" телефонные разговоры граждан

Стоимость прослушивания одного абонентского номера за два месяца составила девять тысяч долларов.

Сотрудники СБУ разоблачили преступную деятельность действующего и бывшего сотрудников Службы на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Установлено, что злоумышленники по личным проверенным связям подыскивали клиентов для оказания «услуг». Бывший работник подбирал заказчиков, действующие технически обеспечивали снятие информации.

Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила девять тысяч долларов. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших абонентов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, принимается решение относительно объявления фигурантам дела о подозрении в совершении уголовного правонарушения.