цей матеріал доступний українською

Труба заявил, что в ГБР нашли еще одну "прослушку"

17:00, 01 октября 2019
Политика
29 0
Труба утверждает, что "прослушку" нашли не только в его кабинете / фото УНИАН

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба в интервью ТСН.

Читайте также"Это не мы": в НАБУ открестились от "прослушки" директора ГБР в Москве

У кого именно, кроме него, обнаружили "прослушку", Труба сказать отказался.

"На данный момент я не хочу об этом говорить", - отметил глава ГБР.

Относительно же того, почему именно ГБР расследует это дело, а не поручило другим правоохранительным структурам, Труба объяснил, что так было решено, поскольку в прослушивании подозреваются действующие и бывшие правоохранители.

"Каждый из правоохранителей имеет свою специфику относительно использования тех или иных технических средств, по монтажу, по работе. И за эти несколько дней, что мы проводим расследование, есть определенная информация. Но я не могу ее сказать, так как это точно повредит досудебному расследованию", - добавил Труба.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября директор ГБР Роман Труба заявил, что в его служебном кабинете нашли аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #труба#ГБР