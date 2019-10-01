Труба заявил, что в ГБР нашли еще одну "прослушку"

У кого еще обнаружили аппарат для прослушивания, директор ГБР не уточнил.

В здании Государственного бюро расследований нашли устройство для прослушивания не только в кабинете директора, а также и в другом.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба в интервью ТСН.

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У кого именно, кроме него, обнаружили "прослушку", Труба сказать отказался.

"На данный момент я не хочу об этом говорить", - отметил глава ГБР.

Относительно же того, почему именно ГБР расследует это дело, а не поручило другим правоохранительным структурам, Труба объяснил, что так было решено, поскольку в прослушивании подозреваются действующие и бывшие правоохранители.

"Каждый из правоохранителей имеет свою специфику относительно использования тех или иных технических средств, по монтажу, по работе. И за эти несколько дней, что мы проводим расследование, есть определенная информация. Но я не могу ее сказать, так как это точно повредит досудебному расследованию", - добавил Труба.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября директор ГБР Роман Труба заявил, что в его служебном кабинете нашли аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.