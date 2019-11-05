На мосту в Станице Луганской появились российские триколоры (фото)
На верхушках металлоконструкции нового моста в Станице Луганской появились российские флаги.
Фото с триколорами на мосту в Twitter опубликовала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Читайте такжеВозле кафе в неподконтрольном Золотом подстрелили подростка - ОБСЕ
"После вывода войск строим мост в Станице Луганской", – написала она.
В то же время пользователи соцсетей начали выкладывать фотографии с замеченными на мосту триколорами еще в конце октября.
Как сообщал УНИАН, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста. В Офисе президента планируют открыть мост в Станице Луганской до 27 ноября.
За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн на официальном канале Луганской ОГА в YouTube. В видеотрансляции возможны временные отключения по техническим причинам, восстановление происходит после осуществления техробот.