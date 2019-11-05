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На мосту в Станице Луганской появились российские триколоры (фото)

16:15, 05 ноября 2019
Общество
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Пользователи соцсетей заметили триколоры на мосту еще в конце октября / twitter.com/IuliiaMendel

Фото с триколорами на мосту в Twitter опубликовала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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"После вывода войск строим мост в Станице Луганской", – написала она.

В то же время пользователи соцсетей начали выкладывать фотографии с замеченными на мосту триколорами еще в конце октября.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста. В Офисе президента планируют открыть мост в Станице Луганской до 27 ноября.

За ремонтом моста в Станице Луганской можно наблюдать онлайн на официальном канале Луганской ОГА в YouTube. В видеотрансляции возможны временные отключения по техническим причинам, восстановление происходит после осуществления техробот.

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Теги: #новости Украины#боевики#Россия#Станица Луганская