Подпольные производители горючего нанесли государству убытков на 5 миллионов евро

Дельцы реализовывали нелегальное топливо без уплаты акциза на АЗС в восьми областях Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила подпольных производителей бензина и дизтоплива, которые нанесли ущерб государству на более чем 5 млн евро.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что нелегальное производство осуществлялось на нефтеперерабатывающих заводах в Харьковской и Полтавской областях. Официально эти предприятия производят нефтепродукты неподакцизной группы. Злоумышленники также использовали резервуарные мощности в этих регионах.

«Дельцы реализовывали нелегальную продукцию без уплаты акциза через подконтрольные коммерческие структуры на АЗС в восьми областях Украины. По предварительным подсчетам, только в 2019 году организаторы противоправного механизма незаконно изготовили и реализовали по поддельным документам более 20 тыс. тонн горючего», - говорится в сообщении.

На трех заводах в городе Мерефа Харьковской области, городах Сагайдак и Кременчуг Полтавской области наложены аресты на активы дельцов.

Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.