В Тернополе горел микроавтобус, которым волонтеры возили помощь в зону АТО

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, сообщение о том, что по улице Пушкина, 1 горит автомобиль Nissan Primastar поступило сегодня в 03.05.

Читайте такжеВолонтеры собирают деньги на противоожоговые повязки для бойцов АТО

На время прибытия спасателей пламенем была охвачена задняя часть автобуса. Пожар быстро распространялся. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать пожар, а также предотвратить перенесение пламени на находившееся рядом транспортное средство.

По данным правоохранителей, микроавтобус использовали активисты склада помощи бойцам АТО для перевозки собранных продуктов и вещей на восток Украины.

Владельцы автомобиля связывают пожар автомобиля с волонтерской деятельностью.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).