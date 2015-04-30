СБУ задержала боевиков, которые готовили теракты в Мариуполе
15:03, 30 апреля 2015Общество
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Задержанные планировали теракты в местах дислокации подразделений ВСУ, захват заложников из числа местных жителей, физическую ликвидацию военнослужащих.
Лубкивский заявил о четырех задержанныз боевиках "ДНР"/ Фото УНИАН
СБУ ликвидировала террористическую группировку в составе 4 человек, которые планировали диверсии в Мариуполе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
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По его словам, задержанные представители так называемой “ДНР” планировали теракты в местах дислокации подразделений ВСУ, захват заложников из числа местных жителей, физическую ликвидацию военнослужащих.
Он отметил, что при обысках у диверсантов изъято значительное количество оружия, боеприпасов, взрывчатки, а также доказательства о обмене информацией с главарем террористов.
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