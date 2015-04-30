Предпосылок к возникновению нестандартных ситуаций возле базы ПС нет - губернатор Днепропетровщины

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко считает, что никакого конфликта между военными Вооруженных сил Украины и "Правым сектором" нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на совместной с руководителями силовых управлений области пресс-конференции.

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"По моей информации, там нет никакого конфликта. Так как это было неправильно воспринято обеими сторонами, ситуация накалилась и вышла в средства массовой информации. Вчера приезжал первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Бессараб, провел консультации с представителями "Правого сектора" и улетел. Войска занимаются плановыми мероприятиями", - сказал Резниченко, отвечая на вопрос журналистов.

Начальник УСБУ в Днепропетровской области Вадим Поярков констатировал, что подразделения Вооруженных сил Украины занимаются по плану повседневной боевой подготовки и в тех местах, которые определены Генеральным штабом, а подразделения "Правого сектора" на своей базе занимаются учебой, отдыхом, подготовкой к ротации".

"Возможных предпосылок к возникновению нестандартных ситуаций в том регионе (возле базы "Правого сектора" в Днепропетровской области - УНИАН) не существует. Это подтверждается должностными лицами Минобороны и представителями "Правого сектора", - сказал Начальник УСБУ.

Он отметил, что представители в том числе и "Правого сектора" будут помогать силовому блоку в праздничные дни обеспечивать общественную безопасность в регионе.

Как сообщал УНИАН, «Правый сектор» заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригад выставили блокпосты вокруг базы «ПС» в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

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29 апреля около 300 представителей «Правого сектора» провели акцию протеста под АПУ против блокирования базы ДУК.

Представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что базу Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» на Днепропетровщине никто не блокировал, продолжаются военные учения. «Когда закончатся учения, согласно плану, блокпосты снимут. Когда - я не готов вам сказать», - отметил он.

В Администрации президента Украины уверяют, что вопрос вхождения украинского добровольческого корпуса “Правый сектор” отдельным подразделением в состав Вооруженных сил Украины решен. В то же время, переговоры еще продолжаются.