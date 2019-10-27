До последнего боролся с тяжелой болезнью: в Днепре умер 26-летний защитник Украины
15:44, 27 октября 2019Общество
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Боец Андрей Безруков ушел из жизни от онкозаболевания.
Андрей Безруков умер после тяжелой болезни / фото: facebook/tpguba
В военном госпитале Днепра умер украинский военный Андрей Безруков.
Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.
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По ее словам, 26-летний Безруков ушел из жизни 26 октября. Военнослужащий до последнего боролся с тяжелым и быстрым онкозаболеванием.
Погибший служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне. Безруков был жителем Запорожья.
Как сообщал УНИАН, 23 октября во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрий Антыков.
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