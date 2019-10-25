Правительство назначило Полищука заместителем министра обороны

Александр Полищук - военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности.

Кабинет Министров назначил Александра Полищука заместителем министра обороны Украины.

«Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем министра обороны Украины», - говорится в распоряжении правительства от 23 октября.

Кроме того, на правительственном портале сказано, что 24 октября во исполнение требований закона «Об очищении власти» в отношении заместителя министра обороны Александра Полищука начата проверка.

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*** Александр Полищук - военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности.

В 1996 году окончил Академию Вооруженных Сил Украины и проходил службу в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Прошел подготовку по специальности «офицер многонациональных штабов» в Военном колледже Нидерландов. Первым среди украинских офицеров прошел программу стажировки в Управлении оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО в должности эксперта по оборонному планированию и развитию оперативных возможностей войск (сил). Учился в Королевском колледже оборонных исследований Великобритании. Магистр государственного управления в сфере национальной безопасности. Имеет опыт дипломатической службы в должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

После завершения военной службы в 2010 году работал в должности заместителя директора Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины. С июня 2012 по июль 2013 года работал в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины на должности государственного эксперта, а с апреля 2014 по октябрь 2017 года - на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.

Ветеран военной службы, генерал-майор запаса, кавалер ордена Даниила Галицкого.