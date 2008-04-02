Ассоциация городов требует отменить выборы в Киеве

Союз секретарей местных советов Ассоциации городов Украины и общин обратился к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров в связи с ситуацией, сложившейся во взаимоотношениях органов государственной власти с органами местного самоуправления. В частности, в обращении есть требование отменить постановление Верховной Рады о назначении досрочных выборов в столице и не принимать подобных решений без изучения мнения местных общин, а также отменить закон об императивном мандате для местных депутатов и пересмотреть принципы формирования местных бюджетов.

Обращение было принято в ходе внеочередного заседания Союза секретарей местных советов АМУ, состоявшемся сегодня в Киеве.

Кроме того в обращении сказано, что Союз секретарей местных советов АМУ выражает обеспокоенность в связи с попыткой отдельных государственных структур осуществить ревизию результатов местных выборов, проведенных в 2006 году. „Ми признаем, что ситуация с назначением досрочных выборов в разных городах Украины не отражает реальную волю граждан, а следовательно является политической целесообразностью разных политических сил и органов власти”, - отмечается в обращении.

Также Союз секретарей местных советов Ассоциации городов Украины и обществ обратился к Президенту Украины, Верховной Рады Украины с призывом беспристрастно рассмотреть ситуацию, сложившуюся с нарушением прав местного самоуправления в Украине безотносительно к конкретным лицам или представительным органам.

„Убеждены, что целью дискуссии должна стать не „охота на ведьм”, а отражение в Конституции и законах Украины предложенных Президентом Украины позиций по совершенствованию территориального устройства страны, предоставления общинам не только дополнительных полномочий, но и финансовых ресурсов для их реализации с целью построения стабильной и эффективной системы публичной власти в Украине. Отмечаем необходимость поддержки инициатив Президента Украины всеми ответственными политиками и политическими силами”, - сказано в обращении.

„Местное самоуправление, - отметил исполнительный директор Ассоциации городов Украины и обществ Мирослав Питцик, – это власть, которая избирается общиной и это власть, которую община должна отзывать, если ее не устраивает эта власть. И никакая Верховная Рада не должна здесь вмешиваться. Тем более так, как она это сделала в ситуации с Киевом. Два самых грубых нарушения: не было абсолютно никакого судебного решения, на которое можно было бы сослаться, чтобы принять это постановление, а второе - Рада определила срок тоже с нарушением закона”.