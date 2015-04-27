Под Киевом открыли первый в Украине Центр психо-физической реабилитации для пострадавших в АТО

Сегодня, 27 апреля, в Военно-медицинском клиническом центре профессиональной патологии военнослужащих Вооруженных сил Украины, расположенном в Ирпене на Киевщине, состоялось официальное открытие первого в Украине Центра психо-физической реабилитации для пострадавших в АТО.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

В центре созданы кабинеты психо-физического воздействия и психотерапии с использованием технологии аудиовизуальной стимуляции, кабинет эрготерапии, где раненные бойцы под руководством инструктора восстанавливают привычные бытовые функции, и кабинет интерактивной мультимедийной системы реабилитации IREX, аналогов которой нет во всей Восточной Европе, говорится в сообщении.

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В основе проекта - опыт ведущих североамериканских и европейских реабилитационных центров для ветеранов вооруженных конфликтов, добавили в Минобороны.

Создание Центра стало возможным при поддержке благотворительного проекта “Ангелы-хранители”, организованного Лигой украинок Канады, которую возглавляет Леся Шимко, Медицинской службы Штаба Национального сопротивления и отдельных волонтеров, которые откликнулись на просьбу о технической помощи.