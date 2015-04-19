Украина без реабилитации: раненых бойцов АТО оставляют один на один с инвалидностью

За год войны на Донбассе - шесть с половиной тысяч раненых, искалеченных украинских солдат. И много кто обречен остаться инвалидом просто из-за того, что в Украине до сих пор не существует такого понятия, как реабилитация.

Медикам проще выписать раненого домой, повесить инвалида на шею родным и государству, чем месяцами возвращать трудоспособность раненым бойцам.

Журналист ТСН несколько недель ездил по госпиталям в поисках совершенной модели возврата раненых к жизни. Выяснилось, что через год после начала войны власть только начинает думать о судьбе своих защитников. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Их, пробитых пулями, искалеченных минами и ракетами, раненых бойцов, которых прооперировали в различных госпиталях и больницах, - шесть тысяч. Большинство из этих героев не знают, что имеют право на реабилитацию. Они просто не слышали этого слова.

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Реабилитации (восстановления всех жизненных функций и навыков, которая за границей стоит дороже хирургические операции) в Украине просто не существует. Нет такого термина в законе - нет и реабилитации. Поэтому после того, как хирург вытащил пулю, осколок или составил разбитую кость, раненый просто лежит и ждет, пока заживет рана и он сможет ходить. Тогда он поедет домой. Хорошо, если не на коляске. Хотя после многих тяжелых ранений жизнедеятельность пациента можно полностью восстановить. Но не в Украине.

Однако есть такие клиники и в Украине. Скажем, маленькая частная в Броварах под Киевом. Она может брать на реабилитацию трех раненых бойцов - тех, на которых государство поставило крест. Трех - бесплатно, еще двух выхаживают с бешеными скидками за деньги, собранные волонтерами. Но директор клиники, который бесплатно выходил уже 26 тяжелых раненых, в отчаянии - космические квитанции за коммунальные платежи заставляют отказаться от всякого волонтерства. Говорит, что за весь прошлый год на коммунальные услуги потратили 55 тыс. грн, а за три месяца этого года - уже 48 тыс. грн.

В Министерстве обороны боятся страшного - коллапса всей реабилитационной программы из-за коммунальной уравняловки. Скажем, только за месяц реабилитационный центр в Пуще-Водице под Киевом должен заплатить государству за отопление 1 млн грн.

Минобороны - огромная и неповоротливая машина. Для реабилитации раненых, уверяют в ведомстве, делается все возможное. Здесь продолжают считать не процедурами, а койкоместами - в общем для реабилитации предусмотрели две тысячи коек в госпиталях и санаториях. Но деление это иногда выглядит странно. В госпитале в Цыблях Переяслав-Хмельницкого района на Киевщине, например, 600 коек для ветеранов войны. И только 40 из них - для бойцов АТО.

"Мы в Министерстве обороны Украины поставили задачу по созданию научно-практического центра, который станет первым в системе центром подготовки специалистов по реабилитации. А также центром, где будут применены самые современные технологии реабилитации с учетом мирового опыта", - говорит заместитель министра обороны Всеволод Стеблюк.

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Готовить специалистов по реабилитации будут на базе госпиталя в Ирпене на Киевщине. Применять сверхсовременные технологии планируют здесь же.

Реабилитации в этом госпитале еще полгода назад не существовало, приходилось по крупицам искать информацию в интернете. Сейчас же здесь находятся 143 пациента из АТО.

На камеру врачи показывают, как все хорошо работает в заведении. Раненые же бойцы утверждают, что реабилитация - это собственная работа тех, кто может ходить. Тем, кто лежит, врачи советуют успокоиться и получать удовольствие, выпить антидепрессантов.

В Верховной Раде разрабатывают закон о реабилитации, который должен был бы навести порядок и узаконить все, что касается восстановления раненых. Но все это делается со скоростью инвалидной тележки, которая не может убежать от стального торнадо войны. Солдат, который знает о собственной одноразовости, не очень хочет воевать. Власть, которая делает ставку на одноразовых солдат, обречена быстро сменить позицию или отступить.

"Я опасаюсь, что социальный взрыв, который нас ожидает, похоронит нас вместе с нашей победой", - говорит волонтер Инна.