Новый год в Киеве пройдет в немецком стиле: какой будет главная елка Украины (фото)

Организаторы раскрыли секреты праздника и показали, как будут выглядеть две главные столичные локации.

До старта новогодних праздников в Киеве осталось чуть больше двух месяцев.

Журналисты "Сегодня" расспросили организаторов массовых гуляний в центре столицы о том, какой будет в этом году главная елка страны на Софийской площади.

На Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.

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"Площадь будет украшена яркой иллюминацией. Будет много красного, зеленого и золотого цветов. На всей территории установим большие яркие арки и арт-объекты, красивую сцену. Мы запланировали очень много сказочных фотозон по мотивам немецких сказок. Могу сказать, что так красиво мы еще не украшали Софийскую площадь на Новый год. Все будет очень красочно и сказочно, надеюсь, новое убранство понравится всем, кто решит встречать Новый год на Софийской площади", – рассказал куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

В этом году в Киеве планируют установить живую елку, но не исключен вариант, что она будет сборной, как в прошлом году.

"В любом случае сделаем ее очень пышной, такой как ставят в Германии. Ведь праздник Нового года должен быть настоящим, а он без живой елочки таким не будет. Ее украсим яркими игрушками по мотивам немецких сказок. Мы запланировали много интересного на новогодние праздники. Из Европы, например, к нам должен приехать Санта Клаус. На Софийской площади будет построен специальный павильон, его посвятим истории этого сказочного персонажа", – заверяет Добруцкий.

Он добавляет, что если раньше концерты на Софийской площади длились 15 дней, то на этот раз они будут проходить каждый день в режиме нон-стоп, начиная с 19 декабря, после торжественного зажжения главной елки страны. Концерты можно будет посмотреть ежедневно до 22:00, а в выходные дни до 23:00.