В Киеве демонтируют главную елку страны (фото)

Полностью демонтировать елку планируют до 16 января.

На Софийской площади в центре Киева начали разбирать новогоднюю елку. Проводится также демонтаж рождественского городка.

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Фото с Софийской площади обнародовало «44.ua». Как рассказал журналистам организатор Нового года в Киеве, основатель "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, полностью демонтировать елку планируют до 16 января.

Отмечается, что праздничный городок на Контрактовой площади продолжает свою работу. Его можно будет посетить до 20 января.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине парень украл украшения с главной елки села на тысячу гривень.