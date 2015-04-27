На "майские" синоптики обещают украинцам ливни с грозами и похолодание до +8

В понедельник и во вторник, 27-28 апреля, локальные дожди и местами грозы наиболее вероятны в западных областях и на севере Украины. Температура воздуха удержится высокой, в течение дня ожидается 20-25 градусов тепла, сообщает «Оpogode».

В среду, 29 апреля, на западе существенно похолодает, до 8-14 тепла, также пройдут дожди. На остальной территории преимущественно сухо и тепло, 18-24 градуса выше нуля.

В четверг, 30 апреля, дожди с грозами переместятся на восток, центр и юг Украины. Похолодает ночью до заморозков в западной части, днем ​​ожидается 10-17 градусов тепла, на юге и востоке до +24 градусов.

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В течение праздничных выходных 1, 2 и 3 мая в Украине будет господствовать влажная погода, с ливнями и грозами, 2 мая возможны сильные осадки. Температура воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей будет низкой, днем ​​10-16 градусов тепла, 2 мая местами 8-12 градусов тепла, на юге и востоке до 17-22 градусов тепла.

В Киеве в течение недели ожидаются периодические дожди, возможно с грозами. Температура воздуха будет колебаться от 20-24 градусов в начале недели до 12-16 градусов в середине и в конце недели.