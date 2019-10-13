В РПЦ пригрозили Греческой церкви "последствиями" за признание ПЦУ

Дать оценку решению Элладской православной церкви русская церковь собирается на Священном синоде.

В Русской православной церкви заявили, что Элладская православная церковь может столкнуться с "последствиями" своего решения о признании Православной церкви Украины.

Об этом сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, передает "РИА Новости".

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По его словам, несмотря на предложения нескольких митрополитов воздержаться от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, "выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церкви Великой России и Украины".

"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - отметил Балашов.

При этом он заявил, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".

Как сообщал УНИАН, 12 октября Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. Священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.