цей матеріал доступний українською

В РПЦ пригрозили Греческой церкви "последствиями" за признание ПЦУ

13:00, 13 октября 2019
Общество
217 0
В РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Греческой церковью / фото УНИАН

В Русской православной церкви заявили, что Элладская православная церковь может столкнуться с "последствиями" своего решения о признании Православной церкви Украины.

Об этом сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, передает  "РИА Новости".

Читайте такжеБольшинство реликвий Киевской Руси вывезли в Россию и переименовали – ученые

По его словам, несмотря на предложения нескольких митрополитов воздержаться от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, "выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церкви Великой России и Украины".

"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - отметил Балашов.

При этом он заявил, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".

Как сообщал УНИАН, 12 октября Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. Священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #РПЦ#церковь#ПЦУ