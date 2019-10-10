Прокуратура Крыма открыла дело из-за незаконного задержания оккупантами активиста Приходько

Приходько останется в СИЗО в оккупированном Крыму до 10 декабря.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы украинского активиста Олега Приходько на временно оккупированном полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

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"Сегодня по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч. 1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Основанием для открытия уголовного производства послужило обращение представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что органы оккупационной власти на временно оккупированной территории АР Крым продолжают реализовывать политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраински настроенного населения полуострова.

"Вышеупомянутый гражданин уже подвергался незаконным действиям со стороны "правоохранительных" органов РФ. В 2016 году так называемые "силовики" незаконно задерживали указанного гражданина Украины, а в 2019 году проводили незаконные обыски в его домовладении на временно оккупированной территории АР Крым", - напомнили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года российские силовики задерживали Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько увезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

9 октября 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме активиста и задержали его, 10 октября задержали его жену.

В отношении Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 (подготовка террористического акта) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

Сегодня, 10 октября, подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе избрал Приходько меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря.