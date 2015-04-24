СБУ ликвидировала на Харьковщине дата-центр боевиков, который использовали для пропаганды

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Из-за деятельность этого дата-центра пользователи сети интернет получали сообщения с призывами к финансированию террористических организаций и реквизитами электронных платежных систем.

"Установлено, что через серверы дата-центр SteepHost рассылался спам с почти 60 процентов всех активных IP-адресов этой системы.

По информации всемирной организации SpamHouse, которая борется с распространением спама, IP-адреса дата-центра SteepHost с 2014 года активно использовались для организации спам-рассылок на электронные адреса пользователей, а также для массового размещения сообщений на интернет-форумах, блогах и сайтах", - сказано в сообщении СБУ.

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Также в пресс-службе СБУ сообщили, что в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ провели обыск в помещении дата-центр SteepHost и изъяли его серверное оборудование для проведения компьютерной экспертизы.

Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию двух лиц, которые с территории Луганской области управляли транзакциями электронных платежных систем и переводили средств в наличность.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ расследует почти 3 тысячи дел по фактам терактов и создания террористических организаций.