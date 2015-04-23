СБУ расследует почти 3 тысячи дел по фактам терактов и создания террористических организаций

Служба безопасности расследует 2 тыс. 863 дела по фактам терактов, создания террористических организаций и содействия и финансирования терроризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

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По его словам, также с февраля прошлого года открыто и расследуется 4 тыс. 382 уголовных производства о преступлениях против основ национальной безопасности и обороны Украины, территориальной целостности и неприкосновенности, попыток свержения конституционного строя, захвата государственной власти.

Лубкивский отметил, что следователями уведомлены о подозрении 1 тыс. 383 человека, из которых 873 - арестованы.