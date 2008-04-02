Таможенники остановили нашествие 62-х тысяч китайских тапок

Сотрудники Приморской таможни во время осмотра теплохода из Китая на борту которого, согласно документам, должны были быть “перчатки трикотажные и сумки женские” выявили 62 000 пар обуви - домашних тапочек из текстиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, обувь в товаросопроводительных документах не значилась. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.