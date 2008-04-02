Таможенники остановили нашествие 62-х тысяч китайских тапок
11:45, 02 апреля 2008Общество
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Сообщение Гостаможслужбы
Сотрудники Приморской таможни во время осмотра теплохода из Китая на борту которого, согласно документам, должны были быть “перчатки трикотажные и сумки женские” выявили 62 000 пар обуви - домашних тапочек из текстиля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, обувь в товаросопроводительных документах не значилась. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.
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