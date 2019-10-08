Признание ПЦУ: в Греции начался Архиерейский собор (видео)

Украинскому вопросу будет посвящена целая внеочередная сессия.

Сегодня в Афинах начался Архиерейский собор Греческой церкви, на котором среди других вопросов будет рассматриваться и признание православной церкви Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Этот Архиерейский собор, как выяснилось буквально в последний момент, продлен на один день – добавлена внеочередная сессия, которая будет полностью посвящена украинскому вопросу. Состоится она в субботу – это свидетельствует о том, что об Украине будут говорить отдельно и достаточно серьезно.

Несколько недель назад уже состоялся синод, на котором заслушали отчеты комиссий, которые рассматривали украинский вопрос. Обе комиссии отметили, что Украина имеет право на свою автокефалию, но окончательно съезд решил посоветоваться со всеми митрополитами.

При этом греческие архиереи на протяжении последних двух недель подвергаются безумному давлению со стороны российской церкви.