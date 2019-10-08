Работы 22 украинских художников представили на выставке в Вене (видео)

Все ради популяризации Украины в Европе.

Украинское искусство в Австрии: работы 22 отечественных художников, фотографов и скульпторов представили в Вене.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Все ради популяризации Украины в Европе.

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Старинная архитектура, изысканная лепнина и множество скульптурных произведений: столица Австрии - сплошная художественная площадка, среди которой на несколько недель поселилось и украинское современное искусство. Найти здесь можно и фотосюжети с фронта, а рядом с ними - хоть и сожженные дома, но не уничтоженные воспоминания об уюте в них. Далее - сюжеты с Революции Достоинства и Рождественский вертеп - малосочетаемые вещи, как на первый взгляд, но все в рамках замысла, говорят кураторы.

"Мы хотели показать Украину такой, как она есть. Это страна, которая живет между войной и миром, между очень многими вызовами международными и местными, но в то же время очень быстро и мощно развивается", - отметила куратор выставки Алиса Ложкина.

И пытается не забыть, но вырваться из своего постсоветского прошлого, иллюстрирующее барельефы декоммунизированных 5-метровых советских воинов, моряка и космонавта, ныне уже будто призраки, как и рождественская вертеповская нечисть, картины которой висят среди барельефов.

Мероприятие продлится еще несколько дней.