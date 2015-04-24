Суд по делу сына Джемилева в России заседал без присяжных - адвокат

Сегодня, 24 апреля, в Краснодаре состоялось очередное заседание суда по делу Хайсера Джемилева, сына национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которое прошло без присяжных.

Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в своем Twitter.

"Заседание по делу Джемилева сегодня прошло без присяжных. Обвинение заявило письменные доказательства, защита - ходатайство об исключении", - написал он.

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В данный момент судья Краснодарского крайсуда объявил перерыв до 11:00 27 апреля и удалился для принятия процессуального решения по ходатайствам сторон.

Напомним, как сообщал Крым.Реалии, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года во дворе его дома в Бахчисарае, где от выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Эдемов.

Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Киевский райсуд Симферополя избрал Хайсеру Джемилеву меру пресечения свободы в виде содержания под стражей.

После аннексии Крыма следственные органы решили расследовать его дело заново. В то же время Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека также вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять. Хайсера вывезли из крымского СИЗО в Краснодарский край.

Заседание по делу Джемилова сегодня прошло без присяжных. Обвинение заявило письменные доказательства, защита - ходатайство об исключении. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) April 24, 2015