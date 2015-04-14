В России судят сына Джемилева

По версии следствия, 27 мая 2013 года Хайсер Джемилев застрелил 44-летнего Февзи Эдемова из ружья своего отца, пишет Крым.Реалии.

После аннексии Крыма Мустафа Джемилев обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой освободить сына из СИЗО, так как вменяемое ему преступление квалифицируется как убийство по неосторожности. 10 июля ЕСПЧ постановил освободить Хайсера Джемилева из СИЗО, однако российское правосудие пока никак не отреагировало на это решение.

"Мы в своей позиции опирались на решение Европейского суда, в котором указано, что Джемилев не должен быть вывезен из Крыма или должен быть возвращен в Украину. К сожалению, российские инстанции вплоть до Верховного суда, по сути, игнорируют данное решение", - говорит адвокат Джемилева Николай Полозов.

Читайте такжеДело сына Джемилева рассмотрит суд присяжных в Краснодарском краеПо словам адвоката, Хайсеру Джемилеву вменяется хищение и хранение оружия и боеприпасов, а также умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

"Хотя это противоречит первоначальному обвинению, которое предъявлялось еще украинскими правоохранительными органами в 2013 году, здесь мы видим, конечно, политическую компоненту, а именно – использование Хайсера в качестве заложника для давления на его отца – Мустафу Джемилева, поскольку российское следствие ужесточило квалификацию его деяния после разговора Мустафы Джемилева с Владимиром Путиным", - рассказал Полозов.

Также он отметил предвзятость сформированной коллегии присяжных, которым всем задавали вопрос об отношении к аннексии полуострова и правовой абсурд самого процесса, поскольку "дело происходило в Крыму, когда он был в составе Украины и никем не оспаривался".

"Совершено было деяние против гражданина Украины и, соответственно, гражданином Украины. Поэтому Россия в принципе не может никоим образом судить Хайсера Джемилева, поскольку он не является российским гражданином. И в результате его действий никакой ущерб российским гражданам или российским интересам причинен не был. Но вместе с тем, здесь происходит определенная деформация правового поля путем вмешательства политики", - считает Полозов.