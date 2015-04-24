Суд на два месяца продлил арест подозреваемому в убийстве мэра Кременчуга
Кобеляцкий районный суд (Полтавская область) на заседании 23 апреля продлил еще на два месяца арест директора кременчугской телекомпании «Визит» Александра Мельника, подозреваемого в убийстве мэра Кременчуга Олега Бабаева и судьи Автозаводского райсуда Кременчуга Александра Лободенка.
Как передает корреспондент УНИАН, жена Мельника - Тамара Мельник подала ходатайство о внесении за него залога в размере 300 тыс. грн.
После более чем полуторачасового обсуждения в совещательной комнате суд не удовлетворил ходатайство о смягчении меры пресечения в виде освобождения.
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Как сообщал УНИАН, в Кременчуге вечером 11 февраля 2014 года неизвестный несколько раз выстрелил в судью Автозаводского райсуда Лободенко. Потерпевший скончался в больнице. Основная версия следствия - убийство в связи с профессиональной деятельностью судьи.
Утром 26 июля 2014 года застрелили мэра Кременчуга Бабаева. По подозрению в причастности к убийству мэра, были задержаны глава общественной организации «По вопросам противодействия коррупции» Александр Крыжановский, директор местной телекомпании «Визит» Мельник и двое исполнителей убийства.
Известно, что судья Лободенко выносил определение о наложении ареста на часть имущества семьи Мельника и не рассмотрел дело до конца, поскольку был убит.
26 февраля в Кобеляцком районном суде началось слушание дела об убийстве мэра Кременчуга Бабаева и судьи Лободенка. Ранее срок ареста Мельника продолжали Октябрьский райсуд Полтавы и Полтавский областной апелляционный суд.