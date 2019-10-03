С начала аннексии Крыма оккупанты незаконно забрали в российскую армию 18 тысяч жителей

Прокуратура автономии осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в вооруженные силы РФ по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

С 2015 по 2019 год оккупанты незаконно призвали на военную службу более 18 800 жителей Крыма.

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым в своем Telegram-канале.

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«Этой весной на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя в очередной раз прошла незаконная призывная компания, по итогам которой 3400 крымчан отправились служить в вооруженные силы РФ», - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает прокуратура АРК, с начала года оккупационными «правоохранительными органами» было открыто около 20 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах РФ. В 17 делах уже вынесены обвинительные приговоры. С 2015 по 2019 год оккупанты открыли 73 уголовные производства, в 67 производствах уже вынесены приговоры за уклонение от военной службы.

«1 октября 2019 года стартовал осенний призыв на военную службу, таким образом, оккупационная власть, невзирая на грубое нарушение норм Женевской конвенции IV, продолжает совершать военные преступления, заставляя жителей оккупированного полуострова служить в армии РФ», - добавили в прокуратуре АРК.

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в вооруженные силы РФ по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.