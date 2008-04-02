Ликвидность украинских банков снизилась, но остается на допустимом уровне

Ликвидность украинских банков остается на допустимом уровне, несмотря на некоторое ее снижение.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала представитель международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, заместитель директора направления «Финансовые институты» Екатерина ТРОФИМОВА.

По ее словам, ситуация с ликвидностью в украинском банковском секторе оставалась вполне комфортной до середины февраля 2008 года, что среди прочего было связано с устойчивым притоком иностранного капитала.

«Ужесточение антиинфляционных мер и монетарной политики, некоторый отток иностранного фондирования с банковского рынка и рост потребностей в ресурсах со стороны корпоративного сектора в первом квартале этого года привели к росту волатильности на межбанковском рынке Украины. Несмотря на некоторый спад ликвидности на рынке, ситуация остается абсолютно адекватной и приемлемой, в частности за счет поддержки рефинансирования со стороны Национального банка» - отметила Е.ТРОФИМОВА.

Также она считает, что непростая ситуация на мировых финансовых рынках и дальнейшие планы правительства Украины по сдерживанию инфляционного давления в стране свидетельствуют о том, что волатильность с ликвидностью на банковском рынке сохранится и новые спады возможны, особенно в периоды крупных налоговых и корпоративных выплат. «Однако это не должно создать угрозу для стабильности и положительной динамики развития украинского банковского сектора, хотя и приведет к некоторому замедлению роста бизнеса» - подчеркнула Е.ТРОФИМОВА.