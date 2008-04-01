Ющенко поручил Тимошенко обеспечить выполнение Целевого плана Украина-НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины обеспечить выполнение мероприятий Целевого плана Украина – НАТО на 2008 год в рамках Плана действий Украина – НАТО.

Об этом говорится в указе главы государства „О Целевом плане Украина – НАТО на 2008 год в рамках Плана действий Украина – НАТО”, опубликованном на сайте Президента.

В указе отмечается, что документ подписан с целью дальнейшей реализации положений Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора, выполнении одобренного во время заседания Комиссии Украина – НАТО 22 ноября 2002 года Плана действий Украина – НАТО, а также обязательствах Украины как государства – участника Программы «Партнерство ради мира» и приоритетных заданий в рамках Интенсифицированного диалога между Украиной и НАТО по вопросам членства и соответствующих реформ, основанного на Вильнюсском заседании Комиссии Украина – НАТО 21 апреля 2005 года.

Президент также поручил центральным органам исполнительной власти, ответственным за выполнение мероприятий Целевого плана, подавать ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Национальному центру по вопросам евроатлантической интеграции Украины и Министерству иностранных дел отчеты о состоянии выполнения Целевого плана.

Национальному центру по вопросам евроатлантической интеграции Украины и Министерству иностранных дел Украины надлежит обеспечить обобщения отмеченных отчетов и предоставлять их в Кабинет Министров для дальнейшего информирования Президента Украины.

В соответствии с указом Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, Национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции Украины, Министерство иностранных дел Украины и другие центральные органы исполнительной власти, ответственные за выполнение предусмотренных Целевым планом мероприятий, при участии органов местного самоуправления должны обеспечить регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения мероприятий сотрудничества Украины с НАТО.

Межведомственной комиссии по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО и Уполномоченному Украины по вопросам евроатлантической интеграции было поручено обеспечивать надлежащую координацию мероприятий Целевого плана.